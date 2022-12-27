İspanyol devi, genç yıldızını Premier Lig'e göndermeye niyetli görünüyor.

NE OLUYOR? Felix'in Ocak ayındaki transfer döneminde satılması muhtemel görünürken Atletico'dan olası ayrılışıyla ilgili konuşmalar artmaya başladı.

Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya istekli olduğunu bildirdi.

Maviler, yıldız forveti Premier Lig'e getirmek için her şeyi deneyecek.

BÜYÜK RESİM: Felix, turnuvanın çeyrek finalinde elenmelerine rağmen Dünya Kupası'nda Portekiz adına oynadığı futbolla alkış aldı.

Ve birkaç yıldır dünya futbolunun en iyi genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Haberde, Felix'in Diego Simeone'nin gözünden düşmesi nedeniyle Atletico'nun onu satmaya niyetli olduğu belirtiliyor.

Chelsea Başkanı Todd Boehly ise astronomik bir ücret ödemeyi göze aldı ve bu konuda aceleci davranmaktan çekinmeyecek.

DAHA FAZLASI: Atletico, 2019'da 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamak için ayırdıkları 127 milyon Euro'yu telafi etmek istiyor.

Birçok kişi kulübün temkinli oyun tarzının onu yıllar içinde engellediğine ve etkinliğini azalttığına inanıyor.

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23 yaşında olmasına rağmen, şimdi Felix'in yeni bir meydan okuma için her zamanki gibi iyi bir zaman gibi geliyor.

Madrid'e taşındığından beri işler pek yolunda gitmese de, sahip olduğu yeteneği birçok kez açıkça ortaya koydu.

Bununla birlikte, ceza alanına girip Chelsea'nin kale önündeki şut gücüne nasıl bir katkı yapacağı merak konusu.

CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Felix hakkında spekülasyonlar yayılırken Chelsea ve Potter, 27 Aralık'ta Bournemouth'a karşı Premier Lig mücadelesine geri dönecekler.