Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki takım arkadaşlarına, hala ilk dörtte bitirebileceklerini ancak, son nefeslerine kadar savaşmaları gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Ronaldo, Real Madrid'e gidişinden 13 yıl sonra, geçen yaz Old Trafford'a uzun zamandır beklenen dönüşünü yaptı.

United, Portekizli yıldız için Juventus'a 20 milyon euro ödedi.

37 yaşındaki oyuncu o zamandan beri Kırmızı Şeytanlar’ın ana gol kaynağı oldu, ancak sonuçta onlara herhangi bir kupa kazandıramadı.

Şampiyonlar Ligi, 2021’in son haftalarına doğru ellerinden kayıp gitmeye başladı ve Ronaldo son haftalarda katkı verse de bu düşüşe engel olamadı.

Ralf Rangnick'in takımı Premier Lig’de 51 puanla yedinci sırada bulunurken dördüncü sıradaki Tottenham'ın üç puan gerisinde yer alıyor ve ligin bitmesine yalnızca sekiz maç kaldı.

Ancak, United’ın artık herhangi bir kupa kazanma ihtimali yok ve bu da tüm çabalarını Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için vermeleri gerektiği anlamına geliyor.

Bu şansları konusunda Ronaldo, takımına bir toplanma çağrısında bulunuyor ve oldukça iyimser görünüyor.

Ne söylendi?

Mart ayında kulüpte Ayın Oyuncusu seçildikten sonra, Portekizli süperstar Instagram'da şunları yazdı:

"Bireysel başarılar her zaman memnuniyetle karşılanır, ancak toplu galibiyetlerle bağlantılı olduklarında çok daha değerlidirler.

"Sezon sonuna kadar savaşacak çok şey var ve mümkün olan en iyi hedeflere ulaşmaktan asla vazgeçemeyiz.

"Ayın Golü ve Ayın Oyuncusu ödülleri için oy veren herkese teşekkürler. Haydi, daha fazlasını yapalım!

"Son nefesimize kadar savaşalım! Haydi, Şeytanlar!"

Ronaldo'nun United'a döndükten sonraki katkısı

United'a döndükten sonra bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, bu sezon şu ana kadar toplamda 33 maçta forma giydi.

Real Madrid'in eski golcüsü, Tottenham'a karşı oynadığı son maçında çarpıcı bir hat-trick de dahil olmak üzere takımı adına 18 gol kaydetti ve ayrıca üç asist katkısında bulundu.

Ronaldo, hastalığı nedeniyle Leicester City'e karşı oynadıkları maçı kaçırdı, ancak cumartesi günü Everton mücadelesinde Rangnick'in kadrosuna geri dönebilir.

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