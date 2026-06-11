Barcelona'nın da ilgisine rağmen, Real Madrid'in devreye girip 150 milyon avroluk bir teklif sunmasının ardından, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'in adı transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Alvarez, şu ana kadar geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı, bu da son saatlerde haberlerin ve söylentilerin artmasına ve durumunu çevreleyen belirsizliği artırdı.

"Sport" gazetesi, "El Chiringuito" programında yayınlanan, Alvarez'in kulübü Atletico'ya olan öfkesi hakkındaki gazeteci Jota Jordi'nin açıklamalarını yayınladı.

Jordi, "Arjantin milli takım kampından aldığım bilgilere göre, Alvarez çok etkilenmiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, hatta çok öfkeli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Jordi'nin açıklamasına göre, bu öfkenin bir kısmı, onun görüşüne göre gerçekleri yansıtmayan Atlético Madrid'in yayınladığı mesajlardan kaynaklanıyor.

"Kulüp, sorumluluğun Julian ve Barcelona'da olduğunu ima eden mesajlar yayınlıyor. Oysa Barcelona her zaman açık ve net davrandı. O da hayal kırıklığına uğramış çünkü Atlético Madrid'de çok önemli bir kişiden bir söz veya vaat almıştı" diye ekledi.

"Bu oyuncu, kulüp için büyük bir profesyonel olmasının yanı sıra, her zaman açık ve net davrandı. Atlético Madrid formasıyla oynadığı her maçta görevini yerine getirdi ve kimse ona karşı bir şikayette bulunamaz" diye devam etti.

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