Ferran Torres'in geleceğini değiştirebilecek tek taraf Paris Saint-Germain olmayabilir; zira Atletico Madrid'in adı da tabloda belirmeye başladı. Bu gelişme, Barcelona'ya Julian Alvarez'i transfer etmeye yönelik karmaşık müzakerelerinde önemli bir çıkış yolu sunabilir.

Ferran Torres'in Barcelona'daki geleceği hâlâ askıda; oyuncu ise Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı attığı belirleyici golün ardından üzerine çevrilen dikkatlerden yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya turuna devam ediyor.

İspanyol forvet, gelecek sezon hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediğini tekrarlarken, geleceğine ilişkin tüm ihtimaller açık kalmaya devam ediyor.

Barcelona ofislerinde ise oyuncunun İspanya'ya dönüp gelecek hafta antrenmanlara katılması bekleniyor. Burada geleceğini görüşmek üzere Deco ve Hansi Flick ile bir araya gelmesi ya da bunun karşılığında Paris Saint-Germain'den, kendisiyle anlaşmaya yönelik resmi bir teklif içeren beklenen telefonun gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ofislerde bir bekleyiş hâli hâkim.

Atletico tabloda beliriyor

Paris Saint-Germain'in Ferran'ı kadrosuna katmaya olan ilgisi çokça konuşulsa da Fransız kulüp bugüne kadar Barcelona'ya herhangi bir resmi teklif sunmuş değil. Bu arada Atletico Madrid'in adı, İspanyol oyuncunun denkleminde olası bir taraf olarak belirmeye başladı.

İspanyol "As" gazetesinin bugün cuma günü yayımladığına göre, Atletico'nun Ferran Torres dosyasına girmesi yalnızca Barcelona'nın forvetiyle anlaşmaya yönelik bağımsız bir arzuyla sınırlı kalmayabilir; aksine Madrid ekibi ile Barcelona'yı Julian Alvarez konusunda bir araya getirebilecek müzakerelerle doğrudan kesişebilir.

Barcelona uzun süredir Arjantinli forvetle anlaşma arzusuna sıkı sıkıya bağlı; ancak Atletico Madrid'in gol kralını bırakmayı reddeden tutumu, transferi son derece karmaşık hâle getirdi.

Dolayısıyla Ferran Torres'in müzakere masasında belirmesi, iki tarafa da dosyayı yeniden harekete geçirmek için kullanabilecekleri yeni bir koz sunabilir.

Barcelona, Torres'i satmak istemiyor

Transfer piyasasında dönen onca şeye rağmen Barcelona'nın resmi tutumu hâlâ net: Kulüp, Ferran Torres'i satmak istemiyor; aksine sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.

Mevcut plan, sözleşme yenileme müzakerelerini transfer piyasasının kapanmasının ve kulübün maaş tavanı ile mali kütle konusundaki tutumunun netleşmesinin ardından gelecek eylül ayına ertelemek. Yönetim, bu tarihin önceden belirlenmiş olduğunu ve oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi sonucunda Manchester City'ye karşı yaklaşık 8 milyon euro olarak tahmin edilen mali yükümlülükle bağlantılı olmadığını vurguluyor.

Aynı zamanda Barcelona, Ferran'a maaşında büyük bir artış yapmaya da niyetli değil; zira sportif yönetim, oyuncunun takım içindeki konumuna uygun mali seviyede zaten bulunduğunu, sözleşmesinin iyileştirilmesinin mümkün olduğunu, ancak maaşında büyük bir sıçrama yapılmayacağını düşünüyor.

Barcelona, Paris Saint-Germain'in telefonunu beklerken, Atletico Madrid'in Ferran yarışına olası girişi dosyaya yeni bir boyut ekliyor; özellikle de bu, Julian Alvarez müzakerelerindeki yeni bir hamleyle eş zamanlı olursa.

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