Atlético Madrid Başkanı, Álvarez'ın ayrılışı hakkında: Beni bir tanrı gibi gördüler!

Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağı kapsamında "Camp Nou" stadyumunda oynanacak Barcelona-Atlético Madrid maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atlético başkanı, sezon sonunda Antoine Griezmann'ın ABD ligine transferini, Julián Álvarez'in ayrılma olasılığını ve son dönemde hakemlikle ilgili tartışmaları ele aldı.

Alvarez, gelecek sezondan itibaren Katalan ekibinin hücum hattını güçlendirmek için Barcelona'nın en çok istediği isimler arasında yer alıyor.

Arjantinli forvetin geleceği hakkında Serizo şunları söyledi: "Yıl sonuna kadar kalacağını garanti edebilir misin? Bir oyuncunun bir takımla uzun yıllar sürecek bir sözleşmesi varsa, bana ne olabileceğini söyle."

"AS" gazetesinin aktardığına göre, "Beni bir tanrı gibi görüyorlar ve ben gitmesini emretmedikçe gitmeyecek. Hiçbir kapıyı kapatmayan sizlersiniz. Konuyu üç kelimeyle açıklayayım: Atletico Madrid ile sözleşmesi var" diye ekledi.

Sezon sonunda Atlético'dan ayrılıp Orlando City'ye transfer olacak Griezmann'a veda etmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Tıpkı teknik direktörümüzün yaptığı gibi, ama ben bunu o kesin olarak ayrıldığında yapacağım, birkaç ay daha bizimle kalacak."

La Liga'da Atlético ve Barcelona arasındaki maçın ardından yaşanan büyük hakem tartışmasına değinerek şunları söyledi: "VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi hakkındaki görüşümü biliyorsunuz, isterseniz tekrarlayabilirim. VAR'ın bir hata yaptığını söylemeleri kabul edilebilir, ama bu hatayı kim telafi edecek?".

Bugünkü maçla ilgili olarak Serizo şunları söyledi: "İçimde iyi bir his var, ama bildiğiniz gibi maçlar böyle gider. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ya da berabere kalabiliriz, ne olacağını görmek için saat 11'i beklememiz gerekecek."

Atlético Madrid başkanı konuşmasının sonunda, takımının teknik direktörü Diego Simeone'nin yaptığı her şeyin mükemmel olduğunu vurguladı ve Rojiblancolar'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu diğer tüm takımlardan daha çok istediğini belirtti.