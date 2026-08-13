Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, 2022 yazında Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo ile yapılan görüşme haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, o dönemde Manchester United'a dönüşünden memnun değildi ve Jorge Mendes, Portekizli yıldız için olası adresler arayışıyla transfer piyasasında harekete geçmişti.

Ancak o dönemde ortaya çıkan söylentilere rağmen, Atletico Madrid, eski Real Madrid oyuncusu için hiçbir zaman gerçek bir seçenek olmadı.

Sport gazetesi, Cerezo'nun Kuveyt'in Super programına verdiği röportaj sırasında Ronaldo hakkında yaptığı açıklamaları yayımladı.

Atletico Başkanı, "Gerçek şu ki Cristiano Ronaldo bizimle oynayamazdı" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ronaldo, oynamaya devam etmek istediği için Real Madrid'den ayrıldı."

Portekizli oyuncu, 3 sezon geçirdiği Juventus'a transfer olmuş ve burada iki İtalya Ligi ile bir İtalya Kupası kazanmıştı.

Atletico Madrid Başkanı şunları ekledi: "Onun için en kolay seçenek, yaşadığı şehirde kalmaktı ama sonunda Suudi Arabistan'a gitti ve şimdi orada oynuyor."

Kulüp başkanı, Ronaldo'nun Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olmadan önce Manchester United'a daha sonra yaptığı dönüşü göz ardı etti.

Her hâlükârda, Ronaldo ile Atletico Madrid arasında olduğu iddia edilen ilişki, o dönemde Portekizli oyuncunun kendisi tarafından da yalanlanmıştı.

2022 yazında Ronaldo, Madrid ekibine transfer olma ihtimalinden söz eden haberlere Instagram hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Cristiano şöyle yazmıştı: "Bir gün benim hakkımda konuşmamaları imkânsız. Aksi takdirde basın para kazanamaz. Biliyorlar ki yalan söylemezlerse insanların dikkatini çekemezler. Devam edin, bir gün haberlerin birinde gerçeği yakalarsınız."

Birkaç ay sonra, tam olarak Ekim 2022'de, Diego Simeone de Atletico'nun Portekizli forvete herhangi bir ilgisi olmadığını yalanladı.