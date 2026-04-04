Atlético Madrid, Barcelona'nın Álvarez ile ilgili teklifini bozdu

Barcelona yetkilileri, önümüzdeki yaz transfer döneminde Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez ile sözleşme imzalamak hiç de kolay olmayacağının farkında.

Alvarez, hızı, sürekli hareketliliği ve golcü yeteneği ile öne çıkıyor ve bu özellikleri onu Barça teknik direktörü Hans Flick'in uyguladığı oyun sistemine son derece uygun kılıyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katmak için Atletico ile bir takas anlaşması yapmayı planladığını yazdı.

Barcelona, Alvarez'ın Barça'ya transferine izin vermesi için Atlético Madrid'i, Mark Casado veya Ferran Torres'in yanı sıra bir miktar para almayı kabul etmeye ikna etmeye çalışıyor.

Gazete, "Atlético Madrid, Álvarez'in çevresine, oyuncuların dahil edilmesi durumunda bile herhangi bir indirimi kabul etmeyeceğini ve anlaşmanın 100 milyon avroya varan bir bedelle doğrudan ve net olması gerektiğini bildirdi" diye yazdı.

Bu koşullar altında Barcelona, bu büyüklükte bir yatırımın getireceği büyük riskler nedeniyle, transferin mümkün veya kulüp için faydalı olmadığını düşünüyor.

