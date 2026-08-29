Atletico Madrid'in sportif direktörü Mateu Alemany, kulübün Arjantinli Julian Alvarez'in geleceği konusundaki tutumunu koruduğunu vurgularken, bir rahatsızlık nedeniyle kısa süre uzak kaldıktan sonra antrenmanlara dönen oyuncunun yeniden hazır hale gelme yolunda ilerlediğini belirtti.

Alemany, Sevilla maçı öncesinde "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda, Sanchez Pizjuan'daki karşılaşmanın kolay olmayacağını ifade ederek şunları söyledi: "Bu tür maçlar her zaman zordur. Sanchez Pizjuan sahası son derece zor bir saha ve Sevilla harika bir sezon başlangıcı yapıyor. Her zaman gerilim vardır, ama aynı zamanda güven de vardır."

Alvarez'in geleceğine dair ise Alemany, Atletico Madrid'in tutumunu vurgulamakla yetinerek şöyle konuştu: "Bu konuda çok net ve kararlı olduk. Yönetim kurulu bu konuda bir açıklama yayımladı ve icra kurulu başkanı bunu açıklıkla ve kararlılıkla teyit etti. Sizi ona yönlendiriyorum; neden daha fazlasını söyleyeyim ki?"

Alemany, Arjantinli forvetin bir sonraki maçta takımla birlikte forma giyme ihtimaline de değinerek, Alvarez'in birkaç gün boyunca iyi durumda olmadığı bir dönem yaşadığını, ancak antrenmanlara döndüğünü belirtti ve şunu ekledi: "Dün antrenman yaptı ve umarız kısa sürede toparlanır ve bir sonraki La Liga maçına hazır olur."

Atletico'daki yetkili, son antrenman sırasında Alvarez ile konuştuğunu açıklayarak, oyuncunun durumunun iyi göründüğünü, tam olarak hazır hale gelmesini ve önümüzdeki dönemde teknik heyetin hesaplarına geri dönmesini beklediklerini vurguladı.

Alemany'nin açıklamaları, transfer piyasasının kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte Alvarez'in geleceğine dair spekülasyonların sürdüğü bir dönemde geldi; Atletico Madrid ise forvetinin takımla devam etmesi konusunda açıkladığı tutumunu koruyor.