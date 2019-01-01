Atletico Madrid, Alex Telles ve Hector Herrea'nın peşinde

Atletico Madrid yeni sezon hazırlıklarına Hector Herrera ve eski Galatasray'lı Alex Telles'in transferleri için hamle yaparak erken başladı.

, büyük ümitlerle başladığı 2018-2019 sezonunda İspanya Kupası'na ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Ligde de 'nın 10 puan gerisinde yer alan kırmızı beyazlılar, gözünü şimdiden önümüzdeki sezona çevirdi.

Marca'nın haberine göre yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Atleti, 'dan Hector Herrera ve Alex Telles'in peşinde.

Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'nın kontratı sezon sonunda sona eriyor ve Atletico cephesi transferi bedelsiz gerçekleştirme şansını kaçırmak istemiyor.

Aynı habere göre , ve 'dan da teklifler alan Herrera, Diego Simeone ile çalışmaya sıcak bakıyor.

Öte yandan Atletico'nun transfer hamleleri Herrera ile sınırlı değil.

Marca'da yer alan haberdeki bir diğer iddiaya göre 'ın eski futbolcusu Alex Telles de Atletico'nun transfer hedefleri arasında.

Yaklaşık 40 milyon Euro bonservis bedeli olduğu iddia edilen Telles'in transferi için Atleti yönetimi pazarlıklara hazırlanıyor.

Bu transfer Galatasaray'ı da yakında ilgilendiriyor. Galatasaray'ın resmi sitesinden Alex Telles'in Porto'ya transferi hakkında yayınlanan bildiride " Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir" ifadesi yer alıyor.

Bu maddeye göre oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray da bir miktar para kazanacak.

Aynı zamanda, sol bek pozisyonu için alternatifleri açık tutan Atletico, 'tan Nicolas Tagliafico'yu da takip ediyor. Telles transferinin gerçekleşmemesi durumunda kırmızı beyazlıların rotayı Arjantinli sol beke çevirmesi bekleniyor.

Hector Herrera 2013'ten, Alex Telles ise 2016 yılından bu yana Porto forması giyiyor.