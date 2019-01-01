Atletico Madrid, Alex Telles ve Hector Herrea'nın peşinde
Atletico Madrid, büyük ümitlerle başladığı 2018-2019 sezonunda İspanya Kupası'na ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Ligde de Barcelona'nın 10 puan gerisinde yer alan kırmızı beyazlılar, gözünü şimdiden önümüzdeki sezona çevirdi.
Marca'nın haberine göre yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Atleti, Porto'dan Hector Herrera ve Alex Telles'in peşinde.
Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'nın kontratı sezon sonunda sona eriyor ve Atletico cephesi transferi bedelsiz gerçekleştirme şansını kaçırmak istemiyor.
Aynı habere göre Roma, Inter ve Milan'dan da teklifler alan Herrera, Diego Simeone ile çalışmaya sıcak bakıyor.
Öte yandan Atletico'nun transfer hamleleri Herrera ile sınırlı değil.
Marca'da yer alan haberdeki bir diğer iddiaya göre Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles de Atletico'nun transfer hedefleri arasında.
Yaklaşık 40 milyon Euro bonservis bedeli olduğu iddia edilen Telles'in transferi için Atleti yönetimi pazarlıklara hazırlanıyor.
Bu transfer Galatasaray'ı da yakında ilgilendiriyor. Galatasaray'ın resmi sitesinden Alex Telles'in Porto'ya transferi hakkında yayınlanan bildiride " Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir" ifadesi yer alıyor.
Bu maddeye göre oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray da bir miktar para kazanacak.
Aynı zamanda, sol bek pozisyonu için alternatifleri açık tutan Atletico, Ajax'tan Nicolas Tagliafico'yu da takip ediyor. Telles transferinin gerçekleşmemesi durumunda kırmızı beyazlıların rotayı Arjantinli sol beke çevirmesi bekleniyor.
Hector Herrera 2013'ten, Alex Telles ise 2016 yılından bu yana Porto forması giyiyor.