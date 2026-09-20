Atletico Madrid, Real Madrid karşısında tam 49 yıldır süren bir kompleksi nihayet kırmayı başardı. Pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda La Liga'nın yedinci haftasında oynanan derbide kazandığı heyecan dolu (2-1) galibiyet bunu sağladı.

Karşılaşmada hakem açısından tartışmaya yol açan birçok pozisyon yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri, Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Atletico lehine penaltı kararı verilmesiydi. Bu pozisyonlar, teknik direktör Diego Simeone'nin ekibinin galibiyetine giden yolu açtı.

İstatistik ağı "Opta", Atletico Madrid'in La Liga'da Madrid derbisinde kendi sahasında üst üste iki galibiyet almasının Ocak 1977'den bu yana ilk kez gerçekleştiğini aktardı.

Atletico Madrid, geçen sezon Metropolitano Stadı'ndaki derbide Real'i farklı bir skorla (5-2) yenerek bu tarihi komplekse son vermişti.

Ağ, Atletico Madrid'in kaleyi 9 kez bulduğunu ve bunun Diego Simeone yönetiminde Real Madrid'e karşı ligde oynanan bir maçtaki en yüksek rakamı olduğunu belirtti.

Ayrıca Atletico'nun forveti Jonathan David (ikinci golün sahibi), La Liga'daki ilk üç maçında gol attı.

Ağ, David'in 21. yüzyılda bu turnuvada Atletico Madrid ile ilk üç maçında gol atan tek oyuncu olduğunu ekledi.

Ayrıca David, 21. yüzyılda bu turnuvada La Liga'daki ilk maçında ve Real Madrid'e karşı oynadığı ilk derbide gol atan Atletico Madridli tek oyuncu.