Atletico Başkanı: Alvarez'i kandıran kişiler var, Barcelona'dan tiksiniyoruz

Atletico Madrid'in genel müdürü Miguel Angel Gil Marin, kulübünün Arjantinli forvet Julian Alvarez'in transferi konusunda Barcelona ile pazarlık yapmayı reddettiğini yineledi ve oyuncunun zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

Gil Marin'in açıklamaları, Katalan kulübüne transfer olma isteğini dile getiren, ancak Rojiblancos yönetiminin şiddetli muhalefetiyle karşılaşan Alvarez'in geleceğine dair tartışmaların sürdüğü bir ortamda geldi.

Gil Marin, bugün perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılımı sırasında "Movistar Plus Deportes" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Julian Alvarez gerçekten kötü bir durumda, çünkü onu kandırmayı ve kafasını karıştırmayı üstlenen kişiler var."

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Ve ekledi: "Hiçbir koşulda Barcelona ile pazarlık yapmayacağız. Sahtelikten ve ahlaksızlıktan iğreniyoruz."

Marin sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer (Alvarez) Atletico'da devam etmek istemiyorsa, bir alternatif arayacağız, ama Barcelona asla, asla bir seçenek olmayacak."

Atleti daha önce bugün perşembe günü resmi bir açıklama yayımlamış ve şöyle demişti: "Atletico Madrid yönetim kurulu üyeleri, kulübün Julian Alvarez'in Barcelona kulübüne transferi konusunda pazarlık yapmama kararına oy birliğiyle tam desteklerini ortaya koydu."

Ve devam etti: "Yönetim kurulu üyeleri, Atletico Madrid'in transfer pazarındaki olağan müzakerelere açık olduğunun, ancak bunun her zaman ahlaki ve profesyonel bir şekilde, iki kulüp arasında karşılıklı saygıyla gerçekleşmesi gerektiğinin bilincindedir. Barcelona kulübünün bu şartlara uymadığı yönünde kulübün daha önce açıkladığı tutumu tamamen destekliyoruz ve dolayısıyla, Julian Alvarez'in transferi konusunda kendisiyle herhangi bir müzakere olmadı ve olmayacaktır."

Başkentin kulübü sözlerini şöyle tamamladı: "Atletico Madrid, oyuncumuzun kararı anlayacağına ve tıpkı renklerimizi savunduğu iki sezonda yaptığı gibi, kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elindeki en iyi yeteneklerle çalışmaya odaklanacağına güveniyor."

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