Atlanta United'ın 2001 doğumlu yeteneği Thiago Almada, MLS'i yakıyor ve yakında 30 milyon dolar karşılığında Avrupa'ya gidebilir.

Almada, Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekiyor

Değeri 30 milyon dolar

Transfer savaşı doğabilir

NE OLDU? Thiago Almada, beş MLS maçında kaydettiği sekiz golle şu anda Atlanta United'ın ligde en çok gol atan takım olmasına yardım etti. MLS.com'a göre, Arjantinli oyuncunun değeri 30 milyon dolar (571 milyon lira) ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinin radarında.

DAHA FAZLASI: Atlanta United, MLS'te şampiyonluk yaşamak isterken yaz transfer döneminde Thiago Almada için pazarlık masasını yüksekten açabilir. Almada'nın Miguel Almiron'un kırdığı 26 milyon dolarlık transfer rekorunu kırması muhtemel.

BÜYÜK RESİM: Almada, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekerken bu formuyla ilk kez MVP olabilir.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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THIAGO ALMADA İÇİN SIRADA NE VAR? Genç oyuncu, Panama ile oynayacakları maç öncesinde Arjantin ile milli görevde.