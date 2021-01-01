Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi: Richie Laryea

Beşiktaş, Atiba'nın önerisiyle MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen Richie Laryea transferi için harekete geçti.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşktaş bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.

A Spor' da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, MLS Ligi ekiplerinden Toronto'da forma giyen Kanadalı sağ bek Richie Laryea ve kulübüyle temasa geçti.

Rosier'in bonservisi alınamazsa Laryea için harekete geçilecek

Gana asıllı Kanadalı oyuncuyu Beşiktaş'a, Kanada Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Atiba Hutchinson önerdi.

Portekiz ekibi Sporting'den sezon başında kiralanan sağ bek Valentin Rosier'den olumsuz cevap alınması durumunda Laryea için teklif yapılacak.

Richie Laryea kimdir?

Richie Laryea Akron Zips takımından 2016 yılında Orlanda City'e transfer oldu. Orlando'da B ve A takımlarında forma giyen oyuncu 21 Mart 2019'da Toronto'nun yolunu tuttu.

26 yaşınki oyuncu Toronto'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken Kanada Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Toronto formasıyla 50 maça çıkan Laryea, 6 gol atarken 11 de asiste imza attı. Laryea, Kanada A Milli Takım formasını da 8 kez giydi.

Başarılı oyuncu toplam kariyerinde ise 106 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 9 gol atarken 15 de asist yaptı. 24 kez sarı kart görürken hiç kırmızı kart görmedi.