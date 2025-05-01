Athletic Bilbao-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam birbirinden zevkli iki maç oynanacak. Bu iki karşılaşmadan birinde İspanya LaLiga'nın güçlü ekibi ilw İngiltere Premier Lig devi Manchester United kozlarını paylaşacak.

İki takım da UEFA Avrupa Ligi'nde final bileti almak için ilk maçtan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Athletic Bilbao-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Athletic Bilbao-Manchester United maçı hangi kanalda?

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Yarı Final ilk maçında Manchester United'ı konuk edecek.

San Mames'te oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Alvarez, Yuri, Jauregizar, De Galarreta, Inaki Williams, Gomez, Nico Williams, Sannadi.

Manchester United: Onan, Yoro, Maguire, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Garnacho, Bruno Fernandes, Höjlund.