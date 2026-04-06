"Ateşe körükle gitmek"... Real Madrid'e yönelik benzeri görülmemiş bir Alman saldırısı

Yarın Salı günü "Santiago Bernabéu" Stadyumu'nda oynanacak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde, Alman futbol dünyasının önde gelen isimleri, "Kraliyet Takımı"na karşı şiddetli ve benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı ve İspanyol kulübünün son yıllardaki davranışını "sportmenlik dışı" ve rakiplere saygısız olarak nitelendirdi.

Kendini herkesin üstünde görüyor

"Sky90" programında tartışmalı açıklamalarda bulunan eski Bayern Münih yıldızı "Markus Babbel", Real Madrid'in dünyaya yansıttığı imajdan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

Pabel sert bir üslupla şunları söyledi: "Real Madrid'in son yıllarda sergilediği davranışlar, sportmenlik ruhundan tamamen yoksun. Sürekli olarak kendilerini herkesin üstünde ve diğerlerinden daha iyi gördükleri hissine kapılıyorum. Bu kibir beni çok rahatsız ediyor ve kulübün benim gözümdeki çekiciliğini ve itibarını kaybetmesine neden oluyor."

Ayrıca okuyun: Karar verildi: Madrid 3 oyuncuyu gönderiyor... ve 4 oyuncunun kalması için "sert şartlar"



Pabel, kulüp başkanı Florentino Pérez'in bu yaklaşımda merkezi bir rol oynadığını düşündüğünü belirterek, Vinícius Júnior'un ödülü İspanyol Rodri'ye kaptırmasının ardından 2024 "Altın Top" törenini boykot etmesini örnek gösterdi.

Pabel, bu davranışı kazanan oyuncuya ve futbol camiasına karşı "saygısızlık" olarak nitelendirdi ve kulübün bu tür tutumlar nedeniyle itibarını büyük ölçüde yitirdiğini vurguladı.

Real Madrid tarihini lekeliyor

Efsane Lothar Matthäus ise bu eleştirilere tereddüt etmeden destek verdi ve oklarını Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior'a yöneltti.

Oyuncunun olağanüstü yeteneğini kabul etmesine rağmen, sahadaki davranışını eleştirerek şöyle dedi: "Vinicius harika bir oyuncu, ancak rakiplerini kışkırtmakta aşırıya kaçıyor." Matthäus, oyuncunun sık sık şikayet etmesini ve her temasta yere düşmesini eleştirdi ve bunu, yeteneğinin büyüklüğüne yakışmayan sürekli "ağlama" olarak nitelendirdi.

Ayrıca okuyun: "Asaletin laneti"... İtalyan başarısızlığının karanlığında Gattuso'dan "sadakat" üzerine yeni bir ders



"Altın Top" kriziyle ilgili olarak, Matthäus, Real Madrid'in herkesten önce kendine haksızlık ettiğini vurguladı: "Rodri gibi bir oyuncu kazandığında, rakibe saygı göstermek gerekir. Sonuç hoşuna gitmedi diye törene katılmamak, böylesine görkemli bir tarihe sahip bir kulübe yakışmayan bir davranış. Bu tavırla Real Madrid, küresel itibarının bir kısmını yitiriyor".

Bu açıklamalar, Avrupa'nın iki devinin klasik karşılaşması öncesinde yangına körükle gitmek gibi oldu. Madrid'de bu maç, kıtasal karşılaşma öncesinde "Merengue"nin istikrarını sarsmayı amaçlayan bir "psikolojik savaş" olarak görülüyor.