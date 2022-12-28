Atalanta stoperi Merih Demiral, İtalya'da hırsızlık şoku yaşadı: Türkiye'ye gelmesini fırsat bilip eşyalarını çaldılar

Atalanta'nın savunmacısı Merih Demiral tatil için Türkiye'ye gelince hırsızlar evine girip değerli eşyalarını çaldı ve camları kırdı.

Merih Demiral tatil için ailesiyle Türkiye'ye geldi

Hırsızlar oyuncuyu takip etti

Evine girip her yeri değıttılar

NE OLDU? Calciomercatoit'in haberine göre; Merih Demiral, Noel tatilinde ailesiyle birlikte Türkiye'nin yolunu tuttu. Fakat oyuncuyu takip eden hırsızlar, ülkesine dönmesini fırsat bilip harekete geçti.

NE YAŞANDI? Merih Demiral'ın evine akşam geç saatlerde giren hırsızlar, evinin camlarını ve kapılarını kırdı. Atalanta'nın savunmacısının evinden çok değerli eşyalar, mücevherler ve önemli bir miktarda para çalındı. İtalyan polisinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

MERİH DEMİRAL NE YAPTI? Olayla ilgili soruşturma sürerken Merih Demiral'ın ailesi henüz İtalya'ya dönmedi. Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Merih Demiral sezon sonunda 20 milyon euro bedelle Atalanta'ya transfer olmuştu.