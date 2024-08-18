Kylian Mbappe'nin yerine henüz herhangi bir takviye yapmayan PSG, Atalanta'nın yıldızını gözüne kestirdi.

Atalanta, Lecce ile oynanacak olan Serie A sezon açılışı öncesinde büyük bir şok yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nin sn şampiyonu olan İtalyan takımında Ademola Lookman'ın Paris Saint-Germain'e transfer olma talebinde bulunduğu bildirildi. Bu talep, Teun Koopmeiners'in Juventus ile görüşmeye başlamasının ardından gelirken, Atalanta için ikinci büyük darbe oldu.

Sabah saatlerinde ortaya çıkan söylentilere göre, PSG Lookman'ın temsilcileriyle temasa geçerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Henüz kulübe resmi bir teklif yapılmamış olsa da bu temas, Lookman'ın kafasını karıştırmak için yeterli olmuş gibi görünüyor ve oyuncu, Lecce maçında kadroya alınmamayı talep etti.

Leipzig'den alınmıştı

Londra'da doğan ve büyüyen Lookman, geçen sezon Bayer Leverkusen'e karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde bir hat-trick yaparak dikkat çekmişti. 2022 yılında RB Leipzig'den 9.35 milyon euro artı bonuslar karşılığında Atalanta'ya transfer edilen Lookman, toplamda 79 resmi maçta 32 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Ancak Lecce maçına giden kadroda yer almıyor.

Bu durum, Gianluca Scamacca ve Nicolo Zaniolo'nun sakatlıklarıyla birleşince Atalanta'nın yalnızca iki forveti, Mateo Retegui ve Charles De Ketelaere ile sahaya çıkacağı anlamına geliyor.