Can Özer

Atalanta'nın Fenerbahçe'ye Ademola Lookman için banka teminatı şartı!

İtalya Serie A devi Atalanta'nın Fenerbahçe'den Ademola Lookman için banka teminatı istediği bildirildi.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Atalanta, Lookman transferi için 40 milyon euro üzerinden prensipte anlaştı fakat henüz ödeme koşullarında bir anlaşma yok. Görüşmeler sürüyor.

Kulüpler arasında kıran kırana süren pazarlık sonuçlanırken devreye İspanyol devi Atletico Madrid girdi. La Liga ekibi son saatlerde devreye girdi ve mali koşulları sordu.

Matteo Moretto'nun haberine göre ise; Ademola Lookman, Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu bakıyor. Tarafların birbirine yakın olduğu kaydedildi.

Ademola Lookman'ın sezon performansı

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 karşılaşmada forma giydi ve bin 240 dakika süre aldı. 

Yıldız futbolcu, aldığı süre zarfında rakip fileleri 3 kez sarsarken, 2 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

