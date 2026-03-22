Atalanta-Hellas Verona 1-0: Maç istatistikleri

Atalanta - Hellas Verona 1-0
Golcüler: Zappacosta 37’ (1. yarı)
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 6,5 (Hien 6 31’ 2. yarı); Zappacosta 7,5, De Roon 7 (Samardzic sv 43’ 2. y.), Ederson 7 (Pasalic 6 18’ 2. y.), Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (Musah 6 31’ 2. y.), Zalewski 6,5 (Raspadori 6 19’ 2. y.); Krstovic 7. Teknik direktör: Palladino 6,5.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 5,5, Edmundsson 5,5, Valentini 5; Belghali 6,5, Akpa Akpro 6 (Bernede 40’ st), Gagliardini 5,5 (Al-Musrati 6 21’ 2. yarı, Harroui 6 (Suslov 6 21’ 2. yarı), Frese 5 (Oyegoke 6 1’ 2. yarı); Bowie 5 (Sarr 6 33’ 2. yarı), Orban 6. Teknik Direktör: Sammarco 5,5.
Hakem: Ayroldi (Molfetta) 6.
Sarı kartlar: Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.
Uzatma: 1’ ve 4’.