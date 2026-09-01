Atalanta'da Rowe transferi resmen açıklandı: rakamlar

Jonathan Rowe'un Atalanta'ya transferi resmen açıklandı. Operasyon, 35 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında, kiralama ve satın alma zorunluluğu formülüyle tamamlandı: İngiliz oyuncu sadece Atalanta'yı istedi.





TAKVİYE - Maurizio Sarri için, artık Bergamo'da da uygulamaya başladığı klasik 4-3-3 sistemi adına yeni bir hücum kanadı geldi. Raspadori, Zalewski, Elmas ve genç Cassa şu ana kadar iki kanatta dönüşümlü olarak görev yaptı, ancak teknik adam ek bir hamle istedi ve kulüp de onu memnun etmek için harekete geçti.









RAKAMLAR - Atalanta ile Bologna arasındaki nihai anlaşma, 35 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama temelinde sağlandı. Anlaşmada ayrıca gelecekteki satıştan yaklaşık yüzde 10 pay da yer alıyor. Federico Cassa da bu anlaşma kapsamında Bologna'ya gidiyor; 2006 doğumlu on numara oyuncusu.











