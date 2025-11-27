Atakan Çankaya Denizlispor Ankaragücü 12272020.AA
Atakan Çankaya'nın vücudu hayrete düşürdü! Yağ oranı takdir topladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kaptanı Atakan Çankaya'nın vücudu büyük bir beğeni toplarken yağ oranı ise alkış aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün formasını giyen Atakan Çankaya, spor salonunda çalışma yaptığı görüntülerini paylaştı. 

İstanbul ekibinde kaptan olarak görev yapan Çankaya’nın vücudunun görüntüsü büyük bir beğeni toplarken yağ oranı ise takdir toplattı. 

Atakan Çankaya’nın vücudundaki yağ oranının 6.2 civarında olduğu belirtilirken fit görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. 

Performansı 

Bu sezon Karagümrük formasını 13 maçta sırtına geçiren Atakan, takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. 

Rakip Beşiktaş! 

30 Kasım'da Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında gerçekeleşecek olan karşılaşmaya Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilecek heyecan dolu futbol mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

