Asya Futbol Konfederasyonu, Cidde Al-Ahli'nin talebini reddetti

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Katar ekibi Al-Duhail ile karşılaşmadan önce Al-Ahli Jeddah kulüp yönetiminin talebini reddetti.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Ahli Jeddah'ın Asya Futbol Konfederasyonu'ndan 13 Nisan'da Jeddah'daki Al-Inmaa Stadyumu'nda oynanacak Al-Duhail maçının tarihinin değiştirilmesini talep ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini bildirdi.

Al-Ahli, Suudi Arabistan saatiyle akşam 6:15'te "Al-Inmaa" Stadyumu'nda Al-Duhail ile karşılaşacak. Aynı gün saat 21:00'de ise Al-Hilal, Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda Katar'ın Al-Sadd takımıyla karşılaşacak.

Al-Ahli Jeddah yönetimi, maçı izlemek isteyen taraftarların rahatlığı için tarih değişikliği talep etmişti, ancak Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) bu talebi reddetti.

Asya Futbol Konfederasyonu, geçtiğimiz Çarşamba sabahı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Jeddah'ın ev sahipliği yapacağı Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimini gerçekleştirdi.

Al-Ahli ile Katar'ın Al-Duhail takımı arasındaki maçın galibi, Malezya'nın Johor Darul Ta'zim takımıyla karşılaşacak. Japonya'nın Vissel Kobe takımı ise Al-Hilal ile Al-Sadd arasındaki maçın galibini bekliyor. Al-Ittihad ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wahda takımı arasındaki maçın galibi ise Japonya'nın Machida Zelvia takımıyla karşılaşacak. İran'ın Tractor takımı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Al-Ahli takımı arasındaki maçın galibi ise Tayland'ın Buriram United takımıyla karşılaşacak.

