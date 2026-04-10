Asya'daki belirleyici maç öncesinde Consesao'dan sürpriz bir karar

Cidde İttihadı'nın Portekizli teknik direktörü Sergio Conceição, yoğun maç ve antrenman programının ardından oyuncularına tam bir gün dinlenme izni vermeye karar verdi.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, takımın önümüzdeki Salı günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşmaya hazırlanmak üzere yarın Cumartesi günü kulübün stadyumunda antrenmanlara döneceğini bildirdi.

Bu karar, Al-Ittihad'ın Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Neom'a 3-4 yenildiği heyecan verici mağlubiyetten sadece iki gün sonra geldi. Takım, ertesi gün hiç dinlenmeden bir antrenman yapmıştı.

Gazete, Asya'da kayıtlı Kamerunlu savunma oyuncusu Stefan Keller dahil olmak üzere, kadroda bulunan 12 yabancı oyuncunun da maça hazır olduğunu doğruladı.

Geçen ay çapraz bağında yırtık yaşayan Malili Mohamedou Doumbia, yabancı oyuncular arasında tek eksik olarak kaldı.

Al-Ittihad, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda'yı geçmeyi başarırsa, kıtasal turnuvanın çeyrek finalinde Japon takımı Machida Zelvia ile karşılaşacak. Turnuvanın geri kalan aşamaları Cidde'de oynanacak.