Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
Asya'da başarı şart değil... Ceda Birliği, Consesao'nun geleceğini belirleyecek

Portekizli teknik direktör, Al-Amid'den ayrılacak mı?

Bazı basın haberleri, Cidde İttihad kulübü yönetimi içinde, önümüzdeki dönemde ayrılacağı söylenen takımın Portekizli teknik direktörü Sergio Conceição’nun geleceği konusunda neler olup bittiğini ortaya çıkardı.

Conceição, son dönemde sert eleştirilere maruz kalmış ve özellikle Kral Abdulaziz Kupası yarı finalinde Al-Khulud'a penaltı atışlarında yenilerek elendikten sonra, ayrılması yönünde sürekli taleplerle karşı karşıya kalmıştı.

Medya mensubu Hattan El-Najar, "Nadina" programında şunları söyledi: "Conselho'nun geleceği kulüp içinde kesinleşti. Portekizli teknik direktör, bu sezonun sonunda görevine devam etmeyecek."

"Conselho, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazansa bile devam etmeyecek, çünkü yönetim bu konuda nihai kararını verdi" diye ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Kulüp yönetiminin yayınladığı son açıklama sadece ortamı yatıştırmak içindi, Consesao bu sezonun sonunda ayrılacak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Teknik direktör yönetimle çıkmaza girdi ve soyunma odasındaki oyuncularla ilişkisi kötü."

Hatırlanacağı üzere, Al-Ittihad, dün Cuma günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Hazm'ı 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup etmişti.

