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Aston Villa'yı geride bırakan Hilal, Ollie Watkins transferini bitirdi

Transfers
Premier Lig
Premier Lig
Al Hilal
Aston Villa
O. Watkins
İngiltere
Suudi Arabistan

Transfer ne kadara mal oldu?

  Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, devam eden yaz transfer döneminde Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins'in transferini bitirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:  "Son dakika: Al Hilal, Ollie Watkins'i kadrosuna katmak için transferin tüm detayları konusunda anlaşmaya vardı, hadi bakalım".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel detaylar: Aston Villa, İngiliz forvet için 58,4 milyon avro artı 2 milyon avro bonuslardan oluşan son teklifi kabul etti. Aston Villa'dan yeşil ışık geldi ve oyuncu bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek".

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Al Khaleej
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Al Hilal, hücum hattını güçlendirecek yeni bir forvet arayışı çerçevesinde son günlerde Watkins'i kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Bu durum, oyuncu takımda kalmak istediğini teyit etse de Fransız Karim Benzema'nın takımla geleceğine dair belirsizliğin sürmesiyle özellikle öne çıkıyordu.


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