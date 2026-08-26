Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, devam eden yaz transfer döneminde Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins'in transferini bitirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Son dakika: Al Hilal, Ollie Watkins'i kadrosuna katmak için transferin tüm detayları konusunda anlaşmaya vardı, hadi bakalım".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel detaylar: Aston Villa, İngiliz forvet için 58,4 milyon avro artı 2 milyon avro bonuslardan oluşan son teklifi kabul etti. Aston Villa'dan yeşil ışık geldi ve oyuncu bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek".

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Al Hilal, hücum hattını güçlendirecek yeni bir forvet arayışı çerçevesinde son günlerde Watkins'i kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Bu durum, oyuncu takımda kalmak istediğini teyit etse de Fransız Karim Benzema'nın takımla geleceğine dair belirsizliğin sürmesiyle özellikle öne çıkıyordu.



