Portekizli süperstar için zor bir gün daha geride kalırken Kırmızı Şeytanlar sahadan üzgün ayrıldı.

NE OLDU? Villa Park'ta iki takım oyuncuları arasında gergin bir maç oynandı.

Villa, United'ın genç oyuncusu Alejandro Garnacho'dan gelen bir ortayı savunurken Mings'e Ronaldo'yu tutma görevi verildi.

Ronaldo'nun stoperi yere indirdiği bir boğuşma sırasında Mings'in stili pek de iyi karşılanmadı. Tartışma, her iki oyuncunun da sarı kart görmesiyle sona erdi.

BÜYÜK RESİM: Maç, kısmen Unai Emery için Premier Lig'e rüya gibi bir dönüşle gerçekleşti. İspanyol menajer, Aston Villa'yı 3-1'lik galibiyete taşırken 19 Ağustos 1995'ten bu yana Premier Lig'de evinde Manchester United'ı ilk kez yendi.

Ve bu, herhangi bir kulübün tarihinde tek bir rakibe karşı en uzun galibiyet serisinin sona erdiği anlamına geliyordu (23 maç).

Öte yandan United, ilk dörtteki yerini kaybederken beşinci sırada ve Tottenham'ın üç puan gerisinde bulunuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

VILLA VE UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Carabao Kupası'nda, perşembe akşamı bu kez de Old Trafford'da iki kulüp karşı karşıya gelecek.

Villa'nın Dünya Kupası öncesi son lig maçı 13 Kasım'da Brighton'a karşı, United ise aynı gün Fulham'la oynayacak.