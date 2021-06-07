Aston Villa rekor bedelle Emiliano Buendia'yı transfer etti

Aston Villa, bu sezon yeniden Premier Lig'e yükselen Norwich'in yıldız ismi Emiliano Buendia'yı kulüp tarihine geçecek bir bedelle transfer etti.

Norwich City'nin Arjantinli yıldızı Emiliano Buendia, İngiltere'de en fazla transfer haberlerine konu olan isimlerin başında geliyor.

Arsenal'e transfer olacağı iddia edilen yıldız oyuncunun yeni kulübü Aston Villa oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Norwich City ile bonservis konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Aston Villa ne kadar ödeyecek?

Bonservis bedeli konusunda resmi bir açıklama yapılmazken İngiliz basını ödenecek ücreti yazmaya başladı. İngiltere kaynaklı haberlere göre Aston Villa, Norwich City'e 35 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Bu bedel Aston Villa tarihinin en yüksek bonservis bedeli oldu. Ayrıca, 24 yaşındaki oyuncunun performansına göre Aston Villa, Norwich City'e 7 milyon sterlin daha ödeme yapması gerekebilecek.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021

Emiliano Buendia bu sezon ne yaptı?

Arjantinli yıldız bu sezon İngiltere Championship'te 39 karşılaşmaya çıktı. Buendia bu maçlarda 15 gol atarken, 17 kez de asist yaptı.

Emiliano Buendia'nın kariyerinden satırbaşları

Bir dönem Real Madrid altyapısında forma giyen Buendia, 2015 yılında Getafe'de profesyonel oldu. Bir dönem Leonesa'ya kiralanan yıldız oyuncu 2018 yılında 1.50 milyon euro'ya Norwich'in yolunu tutmuştu.