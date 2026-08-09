Aston Villa, Real Madrid'in yıldızına can simidi atıyor

Genç Brezilyalı forvet 20 yaşındaki Endrick, yeni resmi sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala, Real Madrid'in yıldızlarla dolu hücum hattı nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Bu durum, süreklilik ve gelişimini garantileyecek ilk on birde forma giyme fırsatı arayışıyla kiralık olarak ayrılma ihtimaline kapı aralıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, teknik direktör Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi Aston Villa, Brezilyalı forvetin kiralık olarak transferini güçlü bir şekilde hedefliyor. Villa, transfer piyasasında kadrosunu güçlendirecek bir forvet arayışını yoğun bir şekilde sürdürüyor ve Real Madrid'in yıldızı, İngiliz kulübünün beklentilerini karşılayan ideal bir seçenek olarak görülüyor.

Mevcut Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, hem Real Madrid hem de oyuncu için cazip bir seçeneği temsil ediyor. Zira takımın geçen sezonu Premier Lig'de dördüncü sırada bitirmesinin ardından, oyuncuya gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkânı sunacak; ayrıca dünyanın en güçlü ve en rekabetçi liglerinden birinde yeteneğini sergileme fırsatı verecek.

Bu İngiliz ilgisi, Real Madrid'de hücum hattındaki kıyasıya rekabetin arttığı bir dönemde geliyor. Özellikle Fransız yıldız Yan Diomande ve İspanyol Carlos Espay'ın takıma katılmasının ardından, bu durum teknik direktör José Mourinho'nun kadrosunda Endrick'in rolünü doğrudan etkiliyor ve yeterli süre alma şansını azaltıyor.

Forvet Gonzalo'nun Fulham'a transferi, Endrick'in Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin en ideal alternatifi olmasının önünü açmış gibi görünmüştü. Ancak Real Madrid yönetimi, Carlos Espay ile anlaşarak bu boşluğu hızla doldurdu ve Brezilyalı oyuncuyu yeniden geleceğiyle ilgili belirsizlik ortamına sürükledi.

Madrid'in mevcut forvet listesi, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Yan Diomande, Brahim Díaz gibi parlak isimlerin yanı sıra uzun süreli bir sakatlıkla mücadele eden Rodrygo ile tamamlanıyor. Bu da hücum hattındaki rekabeti en üst seviyeye taşıyor.