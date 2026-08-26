Suudi Arabistan ekibi Hilal, Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins'in transferini bu yaz döneminde bitirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabı üzerinden şunları söyledi: "Son dakika: Hilal, Ollie Watkins'in transferi için anlaşmanın tüm detaylarında şu anda uzlaşmaya vardı, hadi bakalım."

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Ve devam etti: "Özel detaylar: Aston Villa, İngiliz forvet için 58,4 milyon euro ve ek olarak 2 milyon euro bonuslu son teklifi az önce kabul etti. Aston Villa'dan yeşil ışık geldi ve oyuncu bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek."

Hilal, geçtiğimiz günlerde ön hattını güçlendirecek yeni bir forvet arayışı çerçevesinde Watkins'i kadrosuna katmak için harekete geçmişti; özellikle de Fransız Karim Benzema'nın takımdaki geleceğine dair belirsizlik durumu, oyuncunun devam etme isteğini teyit etmesine rağmen sürüyordu.



