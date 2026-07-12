Aston Villa, Manzambi’yi Newcastle’dan kaptı

Johan Manzambi’nin Newcastle’a transferi neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyordu, ancak İsviçre Milli Takımı’nın yıldızı bunun yerine Aston Villa’yı tercih etti. Magpies, Freiburg ile yaklaşık 60 milyon euroluk bir anlaşmaya varmıştı, ancak oyuncunun onayını alamadı; Manzambi şu anda Villans ile transferi sonuçlandırmak üzere.





NE DÜNYA KUPASI AMA! - Johan Manzambi, 2026 Dünya Kupası’nda attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistin ardından, Belçika maçında çapraz bağlarından sakatlanan Amadou Onana’nın yerini alacak.