Arjantinli eldiven Martinez, genellikle eleştirilen yöntemine Messi'nin etkisini anlattı.

NE OLDU? Martinez'in penaltı kurtarma yöntemi, Arjantin'in hem Hollanda'ya karşı çeyrek finalde hem de en Fransa'ya karşı oynadığı dramatik finalde Dünya Kupası sürecinde harika bir seviyeye ulaştı.

Cristiano Ronaldo, Eylül 2021'de Manchester United adına Villa'ya karşı penaltı kullanmadığında topun başına Bruno Fernandes geçti ve penaltıyı kaçırdı.

Bunun üzerine Martinez, kimilerine göre rezil ve provokatif bir şekilde ev sahibi takımının taraftarlarıyla alay ederek dans etti ve daha sonra bunu sürdürdü.

Ve bu yöntemin, Messi'den de geçerli not aldığını vurguladı.

NE SÖYLEDİLER: Ian Wright'ın YouTube'daki Oyun Arkası serisinde yaşanan olayla ilgili konuşan Martinez, "Manchester United maçında Ronaldo'nun penaltıyı kullanmadığı için hayal kırıklığına uğradığını gördüm ve burada bir gerginlik olduğunu düşündüm.

"Ronaldo'nun penaltıyı kullanmak istemediğini gördüm ve 'Ronaldo neden kullanmak istemiyor' diye sordum.

"Kaos yaratıyordum ve maçın 92. dakikasıydı. Bir şekilde dikkatini dağıtmalıydım, çünkü kazanmak için her şeye sahiplerdi.

"Bruno, uzun bir süre penaltı kaçırmıyordu ve benim istediğim oldu. Daha sonra Messi'yle penaltı öncesinde ve sonrasında yaptıklarımla ilgili konuştum.

"Messi, benim yanıma geldi ve bu hareketlerimden dolayı rakip futbolcuların pek de hoşlanmadıklarını söyledi.

"Ben dans etmek istediğim için dans etmiyordum. Bunu hiç çalışmadım. Şimdi nasıl yapacağımı da bilmiyorum, bir anda ortaya çıktı.

"Penaltı atışını yapacak futbolcular, topu penaltı noktasına koymaya çalışırken ben, tam da o anda kaos yaratıyorum.

"Messi de bana bunun dikkat dağıtan bir şey olduğunu söyleyince, tabii ki yapmaya devam ettim. Penaltı sırasındaki son an geldiğinde, atlayacağım yeri seçip atlayışımı yapıyorum" dedi.

BÜYÜK RESİM: Martinez, benzer bir taktiği Dünya Kupası'nda da uygulayarak dev turnuvada kupayı kaldırdı.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle FIFA'nın En İyi Kaleci ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gelecekteki turnuvalar için penaltı atışları sırasında, kaleci taktikleri konusunda tartışmalı bir şekilde daha katı yasalar çıkardı.

Muhtemelen bundan sonra, uluslararası futbolun en büyük sahnesinde bu tür eylemleri son kez göreceğiz.

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BİLİYOR MUSUN? Martinez'in takımı, Salı günü Fulham'ı 1-0 yendikten sonra Premier Lig tarihinde yeni bir teknik direktörle çıktığı ilk 20 maçında da gol atan ilk takım oldu.

MARTINEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Villa, Unai Emery yönetiminde Pazar günü Old Trafford'da Manchester United'a karşı mücadele edecek.