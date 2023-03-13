Arjantinli file bekçisi, hayallerini gerçekleştirmek için Londra'ya dönecek.

NE OLDU? Hugo Lloris, kontratının son 12 ayına yaklaşırken Kuzey Londra'da başka bir kaleciyle uzun vadeli planlar yapılmak zorunda...

Şu anda 36 yaşında olan Lloris, dizindeki sakatlık nedeniyle Tottenham formasından uzak kalıyor.

Ve bunun üzerine gözler, Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Emiliano Martinez'e çevrildi.

BÜYÜK RESİM: Tottenham, Arjantinli kaleci Martinez'i Lloris'in yerine transfer etmek için can atıyor ve şimdiden çalışmalara başladı.

TyC Sports'a göre Tottenham'ın Martinez'e özel bir ilgisi var ve önümüzdeki haftalarda bir teklifte bulunacaklar.

VE DAHA FAZLASI: Martinez; Arsenal ve Aston Villa'daki kariyeriyle Tottenham için Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi.

Aston Villa ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Arjantinli kaleci, astronomik bir teklif gelmesi halinden takımdan ayrılıp Tottenham formasını giyecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Katar 2022'de Arjantin formasıyla zafere ulaşan Martinez, Aston Villa ile kupalar kazanmak istediğini açıklamıştı.

Ancak Şampiyonlar Ligi sahnesinde olmayı da arzulayan Arjantinli kalecinin, eski takımı Arsenal'ın ezeli rakibi Tottenham'a giderek bu hayalini gerçekleştirmesi bekleniyor.