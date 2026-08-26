Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Ollie Watkins'i devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna kattı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Son dakika: Al Hilal, Ollie Watkins'in transferine ilişkin anlaşmanın tüm detayları üzerinde şu anda uzlaşmaya vardı, hadi bakalım."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Özel detaylar: Aston Villa, İngiliz forvet için 58,4 milyon euro artı 2 milyon euro bonuslardan oluşan son teklifi şimdi kabul etti. Aston Villa'dan yeşil ışık geldi ve oyuncu bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek."

Al Hilal, ön hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir forvet arayışı çerçevesinde son günlerde Watkins'i kadrosuna katmak için harekete geçmişti; özellikle Fransız Karim Benzema'nın takımdaki geleceğine dair belirsizliğin sürmesi bu arayışta etkili oldu; oyuncu devam etmek istediğini teyit etse de.



