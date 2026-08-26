24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
England World Cup 2026 CampGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Astilla Villa'dan önce: Hilal, Ollie Watkins transferini bitiriyor

Transfers
Premier Lig
Premier Lig
Al Hilal
Aston Villa
O. Watkins
İngiltere
Suudi Arabistan

Transfer ne kadara mal oldu?

  Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Ollie Watkins'i devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna kattı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Son dakika: Al Hilal, Ollie Watkins'in transferine ilişkin anlaşmanın tüm detayları üzerinde şu anda uzlaşmaya vardı, hadi bakalım."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Sözlerine şöyle devam etti: "Özel detaylar: Aston Villa, İngiliz forvet için 58,4 milyon euro artı 2 milyon euro bonuslardan oluşan son teklifi şimdi kabul etti. Aston Villa'dan yeşil ışık geldi ve oyuncu bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek."

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen satın al!

Al Hilal, ön hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir forvet arayışı çerçevesinde son günlerde Watkins'i kadrosuna katmak için harekete geçmişti; özellikle Fransız Karim Benzema'nın takımdaki geleceğine dair belirsizliğin sürmesi bu arayışta etkili oldu; oyuncu devam etmek istediğini teyit etse de.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin