Asmir Begovic Chelsea yönetimini yerden yere vurdu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin eski kalecisi Asmir Begovic, Londra ekibinin Todd Boehly’nin Mayıs 2022’de kulübü devralmasının ardından izlediği transfer politikasını yerden yere vurdu. Boehly döneminde yeni oyuncular için 1 milyar sterlinden fazla para harcayan Chelsea, geride bıraktığımız sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla 12. Sırada tamamlamıştı.

Chelsea bu yaz transfer piyasasında bir kez daha büyük harcamalar yaptı ve aralarında 115 milyon sterlinlik İngiltere rekorunu içeren bir bedelle Moises Caicedo'nun da bulunduğu 12 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kulüp aynı zamanda birçok heyecan verici yeni genç ama kendini kanıtlamamış yetenekleri de kadrosuna kattı ancak özellikle Mason Mount ve Ruben Loftus-Cheek gibi oyuncuları satarak, altyapısından yetiştirdiği değerlerle yolları ayırdı.

“Dürüst olmak gerekirse son bir yılda Chelsea’de olan bitenler gerçekten inanılır gibi değil.

Pochettino’nun elindeki kadroyu ve harcanan parayı düşününce ligde 12. sırada olmak kabul edilebilir değil. Christopher Nkunku çok iyi bir oyuncu ve şimdi Cole Palmer alındı. Kulüp neden yeniden inşa ediliyor anlamıyorum. Chelsea şu anda neden bir geçiş dönemi yaşıyor?

Bir zamanlar ben de oradaydım ve Chelsea forması giymiş olmaktan gurur duyuyorum. Chelsea dünyada futbol oynamak için en iyi kulüplerden biri”