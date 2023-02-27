Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için sahaya binlerce oyuncak atarken Avrupa basını ne dedi?

Türkiye'deki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti

Spor dünyası seferber oldu

Taraftarlar da yardım çabalarına destek verdi

NE OLDU? Beşiktaş'ın Antalyaspor'a karşı oynadığı erteleme maçında dakikalar 04:17'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı taraftarlar, depremden etkilenen çocuklar için sahaya peluş oyuncak attı. Bu sırada stadyumda Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısı çaldı. Peki o duygu dolu anlar, Avrupa basınında nasıl yer aldı?

GOAL İNGİLTERE NE DEDİ? "Türkiye'yi vuran depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Süper Lig'de Pazar günü Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları tribünlerden gelen hediyeleri sahaya yağdırırken, spor bir kez daha etkilenenleri rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı. Beşiktaş taraftarları, bölgedeki ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Antalyaspor ile oynanan maçta saat 4:17'yi gösterince oyuncaklarını fırlattı."

L'EQUIPE NE DEDİ? "Beşiktaş ile Antalyaspor'un 0-0'lık berabere biten maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. 19 gün sonra Beşiktaş taraftarları bu felaketlerin kurbanlarını anmaya karar verdi. Deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 6 Şubat'taki deprem sabah 4:17'de başladığından, 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler."

THE ATHLETIC NE DEDİ? "Beşiktaş taraftarları bir dayanışma göstergesi olarak ilk depremin olduğu saat olan 4:17'de oyunu yarıda kesti ve taraftarların büyük bir kısmı sahaya oyuncaklar attı. Benzer bir bağışı on iki yıl önce 2011'de Türkiye'nin doğusunda meydana gelen 2011 Van depreminde mağdur olan çocuklara destek olmak için yapan Beşiktaş taraftarları bunu ilk kez yapmıyor."

REUTERS NE DEDİ? "Beşiktaş taraftarları, Pazar günü Antalyaspor ile oynanan maçta Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen çocuklara bağış yapmak için binlerce peluş oyuncağı sahaya fırlattı. 0-0 biten Türkiye Süper Lig maçına 4 dakika 17 saniye ara verilerek taraftarların hediyeleri sahaya atması sağlandı. Deprem Türkiye'yi ilk olarak 6 Şubat'ta yerel saatle 0417'de vurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere Vodafone Park'ın zeminine atkı, bere ve pelüş oyuncaklar atarak onları neşelendirdi."

BÜYÜK RESİM: Türkiye'yi felakete sürükleyen deprem, 6 Şubat günü saat 4:17'de gerçekleşti. Beşiktaş taraftarı bu nedenle peluş oyuncakları dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde sahaya attı.