Asıl kaleci... Suudi Ligi, transferlerini Dünya Kupası'ndan başlatıyor

Bir Suudi kulübü, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda yer alan Roshen Ligi kulüpleriyle transfer görüşmelerine başladı.

Bazı haberlerde, Roshen Ligi'ndeki bazı kulüplerin, Dünya Kupası'nda iyi performans gösteren oyuncularla yeni sözleşmeler imzalamak amacıyla gözlerini Dünya Kupası'na çevirdikleri belirtilmişti.

Suudi Arabistan'ın Yelo Birinci Lig haberlerini takip eden gazeteci Khudair Al-Barak, bu transferlerin ilkini açıkladı; bu transfer, Roshen Ligi'ne yeni yükselen Al-Dir'iye kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Al-Barak, “X” sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet’te, Al-Dir’iye kulübünün, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda milli takımında as kaleci olarak forma giyen uluslararası bir kaleciyle sözleşme imzaladığını, ancak oyuncunun kimliğini açıklamadığını belirtti.

Al-Dir'iye, geçtiğimiz Mayıs ayında play-off finalinde Al-Ela'yı yenerek Roshen Ligi'ne yükseldikten sonra, tarihindeki ilk Roshen Ligi sezonunda iyi bir performans sergilemek amacıyla güçlü transferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.