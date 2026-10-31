Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain'i zor bir soruyla karşı karşıya bırakıyor

Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain forması altında olağanüstü performanslar sergilemeye devam eder ve her maçta takımın en önemli taşlarından biri olduğunu kanıtlarken, Fransız kulübün yönetimi oyuncunun geleceğini yeni bir sözleşmeyle güvence altına almak için harekete geçti. Ancak oyuncunun çevresinin çekinceleri ve atacağı bir sonraki adıma dair sorular ışığında, müzakereler beklenildiği kadar kolay olmayabilir.

Faslı yıldız, dün akşam Paris Saint-Germain'i Le Havre karşısında 5-1'lik galibiyete taşıyarak formunu yeniledi. Paris ekibinin kadrosunda çok sayıda değişikliğin yaşandığı maçta takım, farklı kulvarlarda üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Le Havre, Josh Maja'nın golüyle öne geçmesine rağmen Fransa Ligi şampiyonu bundan etkilenmedi ve güçlü bir hücum performansıyla maçın yönünü çevirmeyi başardı. Bu performansın en öne çıkan ismi, Marquinhos'un yokluğunda kaptanlık pazubandını takan ve takım içindeki büyük değerini yansıtan olağanüstü bir maç çıkaran Hakimi oldu.

Faslı milli oyuncu, üç gol kaydetmesinin yanı sıra iki gole de asist yaparak Fransız "Foot Mercato" sitesinden 10/10 puan aldı ve maçın adamı ödülünü hak ederek kazandı.

Maçın ardından "Ligue 1+" kanalına formunun sırrını anlatan Hakimi şunları söyledi: "Bir bek için bu inanılmaz bir şey! Teknik direktör bana çok yardımcı oldu, boşlukları değerlendirme ve öne çıkma özgürlüğü verdi; tabii gerektiğinde savunma görevlerini de yerine getirmem şartıyla. Sahada mutlu ve rahatım, takım arkadaşlarımla harika bir durumdayım. İşler kolay ilerliyor ve gol atma yeteneğimi değerlendirmeye ve ortaya koyduğum futbolun tadını çıkarmaya çalışıyorum."

Luis Enrique de Faslı yıldızının ortaya koyduğu performansa hayran kalmakta geri durmadı; hücum yeteneklerini överek, onun bazen geleneksel bek rollerini aştığını ve bazı forvetlerden daha ileri bölgelere çıktığını belirtti.

Paris Saint-Germain teknik direktörü basın toplantısında şunları söyledi: "Onun potansiyelini çok iyi biliyoruz. O bir forvet, hatta bazen diğer forvetlerden daha öne çıkıyor. Dünyanın en iyi sağ beki. Üç golü beni, onun en üst seviyede istikrarlı performanslar sergilediğini görmek kadar heyecanlandırmıyor."

Bu performanslar ışığında Paris Saint-Germain yönetimi, Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, hâlihazırda 2029 yazına kadar süren Hakimi'nin sözleşmesini uzatmak istiyor; zira yönetim, oyuncunun hizmetlerini korumanın önümüzdeki yıllarda takım için bir öncelik olduğunu düşünüyor.

Oyuncunun karşı karşıya olduğu hukuki davanın, kulübün tutumunu etkilemediği görülüyor. Bu arada, Temyiz Mahkemesi'nin davanın yargılamaya sevkini onaylamasının ardından, oyuncunun tecavüz suçlamasıyla yargılanmasının 2027 yılında başlaması bekleniyor. Hakimi masumiyet karinesinden yararlanıyor ve kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Ancak Paris yönetiminin sözleşme yenileme sürecini hızlandırma isteği, oyuncunun çevresinde aynı coşkuyla karşılık bulmadı; zira oyuncuya yakın isimler, özellikle sözleşmesinin son uzatılmasının yalnızca iki yıl önce gerçekleştiği göz önüne alındığında, geleceğine dair müzakerelere girmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

Paris'in en öne çıkan yıldızlarından birini güvence altına alma isteği ile oyuncunun çevresinin yenilemenin zamanlamasına dair çekinceleri arasında, Hakimi'nin geleceği birden fazla ihtimale açık kalmaya devam ediyor; özellikle de profesyonel yolculuğuna başladığı kulüp olan Real Madrid'e dönme isteğini hiçbir zaman gizlemediği düşünülürse.

Peki bu, yeni bir karar vermeden önce yalnızca biraz beklemek isteme meselesi mi, yoksa Hakimi'nin çekinceleri, gelecekte Paris Saint-Germain'den ayrılma ihtimaline dair erken bir işaret mi?