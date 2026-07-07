Ashour’un ardından… Mısır, Arjantin karşısında ikinci bir oyuncusunu kaybetti

Mısır milli takımının yıldızı Haytham Hassan, maçın ilk saatinde gösterdiği büyük fiziksel eforun ardından 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile oynanan maçı tamamlayamadı.

Haytham Hassan, bu Salı akşamı Arjantin karşısında, Dünya Kupası'nda Mısır formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı.

71. dakikada, skor Firavunlar'ın 2-0 üstünlüğünü gösterirken, fiziksel yorgunluktan muzdarip olan Haytham Hassan, Hossam Hassan liderliğindeki teknik ekipten oyundan çıkarılmasını istedi ve yerine Mahmoud Hassan "Trezeguet" girdi.

Hatim Hasan, ilk yarının sonunda yerine Hamdi Fathi’nin oyuna girmesini isteyen İmam Aşur’dan sonra, maçta oyundan çıkarılmasını isteyen ikinci Mısırlı oyuncu oldu.