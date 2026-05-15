AS Roma taraftarları, Derby della Capitale öncesinde duygusal bir haber aldı

Stephan El Shaarawy, bu sezonun ardından AS Roma'dan ayrılacak. 2016 yılında kulübe katılan forvet, 2019 ile 2021 yılları arasında geçici olarak ayrılmasının ardından, şimdi Romalılardan kesin olarak veda ediyor.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan oyuncu, sözleşmesinin sona erdiğini ve Cuma akşamı AS Roma'dan ayrılacağını duyurdu. "Farkında olmadan eviniz gibi hissettiğiniz yerler vardır. Ve sonra, bir gün, bunun çok daha fazlası olduğunu fark edersiniz. İnsanlar, duygular, hayat. Benim için bu on yıl, tüm bunlar oldu."

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Roma'da geçirdiği zaman için minnettar ve ömür boyu unutulmayacak anılar biriktirdiğini yazıyor. “Conference League'i kazanmak bizi birbirimize daha da yaklaştırdı ve bunu daima kalbimde taşıyacağım.”

AS Roma, ligin bitimine kadar iki maç daha oynayacak. Pazar günü Lazio ile Derby della Capitale maçı var, ardından Hellas Verona maçı geliyor. “Derbi, Olimpico’daki son iç saha maçım olacak. Ve sahada bu oyunda her zaman aradığım her şeyi göstermek için bundan daha iyi bir maç olamaz.”

Son olarak El Shaarawy, kulübe, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür ediyor. “Gidiyorum, ama bir parçam burada kalacak. Çünkü bazı hikayeler asla gerçekten bitmez; sadece şekil değiştirirler.

El Shaarawy, Ocak 2016'da AC Milan tarafından Roma'ya kiralanmıştı. Yarım sezonun ardından Roma, forveti Milan'dan kalıcı olarak transfer etmeye karar verdi. 2019'da SH Shenhua'ya kısa bir geçişin ardından El Shaarawy, Ocak 2021'de Roma'ya geri döndü.

AS Roma, Şampiyonlar Ligi bileti için hala mücadele ediyor. Bunun için ligi ilk dörtte bitirmesi gerekiyor. Napoli (70), Juventus (68) ve Milan (67), Milanlılarla aynı puana sahip olan Romalıların üzerinde yer alıyor.