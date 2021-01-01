Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Inter'in tecrübeli oyuncusu Arturo Vidal'in menajeri Fernando Felicevich, Şilili yıldız ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

Son zamanlarda adı Galatasaray ile anılan Inter'in orta saha Arturo Vidal'in menajeri Fernando Felicevich açıklama yaptı.

Fernando Felicevich neler söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Felicevich'e Vidal için adı geçen Marsilya ve Galatasaray'a transfer ihtimalleriyle ilgili soru soruldu.

"Vidal gibi önemli bir oyuncuya, her transfer döneminde teklifler gelmesi gayet doğal. Ancak Vidal gelen tekliflere rağmen Inter'de kalmak istiyor.

Vidal'in şu an tek düşüncesi İtalya Serie A'da şampiyonluk kazanmak ve gelecek yıl Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek."

Arturo Vidal bu sezon ne yaptı?

Inter formasıyla bu sezon 23 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Şilili yıldız tüm kulvarlarda ise 30 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Arturo Vidal'in kariyerinden satırbaşları

Şili'nin Colo Colo takımında profesyonel olan Arturo Vidal 2007 yılında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e transfer oldu. 4 sezon Almanya'da forma giyen yıldız oyuncu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncunun bir sonraki durağı ise 2011 yılında Juventus oldu. İtalya ekibinde birçok başarıya imza atan Vidal, 2018 yılında Barcelona'ya katıldı. Katalan ekibinde geçen iki yılın ardından Eylül 2020'de Inter ile sözleşme imzaladı.