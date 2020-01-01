Arturo Vidal resmen Inter'de

İtalyan ekibi, bir süredir peşinde olduğu Barcelona'nın Şilili oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

, Barceona'nın deneyimli orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.

Katalan devinden yapılan resmi açıklamada Inter'in Vidal için 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği duyurulurken, oyuncuya da kariyerinde başarı dilekleri iletildi.

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Inter'den yapılan açıklamada ise 33 yaşındaki oyuncuyla imzalanan sözleşmenin süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

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Vidal, Inter'in yaz transfer döneminde yaptığı sekizinci transfer oldu.

İtalyan ekibi daha önceden Georgios Vagiannidis, Aleksandar Kolarov, Darian Males, Andrea Pinamonti, Stefano Sensi, Nicolo Barella ve Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmıştı.