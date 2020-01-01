Arturo Vidal resmen Inter'de
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Inter, Barceona'nın deneyimli orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.
Katalan devinden yapılan resmi açıklamada Inter'in Vidal için 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği duyurulurken, oyuncuya da kariyerinde başarı dilekleri iletildi.
Inter'den yapılan açıklamada ise 33 yaşındaki oyuncuyla imzalanan sözleşmenin süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
Vidal, Inter'in yaz transfer döneminde yaptığı sekizinci transfer oldu.
İtalyan ekibi daha önceden Georgios Vagiannidis, Aleksandar Kolarov, Darian Males, Andrea Pinamonti, Stefano Sensi, Nicolo Barella ve Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmıştı.