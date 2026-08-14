Artık milyarder değil: Federer'e ağır bir darbe

Dünyanın en iyi tenisçilerinden biri olan Roger Federer, kortlardaki kariyeri boyunca biriktirdiği servetini çeşitlendirmeyi başardı ve bu serveti pek çok ticari faaliyette değerlendirdi.

Federer, moda markalarına ortak oldu, sporcuları temsil eden bir ajans kurdu, hatta Laver Cup gibi kendine ait bir tenis turnuvası bile başlattı.

"Sport" gazetesinin haberine göre Roger Federer, ayakkabı ve spor giyim alanında uzmanlaşmış İsviçreli marka On Holding'in hisselerindeki düşüşün ardından milyarderlik unvanını kaybetti. Federer'in bu şirkette yaklaşık yüzde 2,5'lik bir payı bulunuyor.

Bu marka, Federer'in 2019 yılında bağ kurmasından bu yana en büyük ticari başarılarından biri olmuştu. Federer, şirketin bir kısım hissesini satın almış, rolü yalnızca sermaye enjekte etmekle sınırlı kalmamış, aynı zamanda The Roger tenis ayakkabısı serisi de dahil olmak üzere bazı ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak gibi kimi koleksiyonlarında aktif olarak yer almıştı.

Federer'in bu şirketteki payı 500 milyon doların üzerinde bir değere ulaşmıştı; ancak yalnızca 4 gün önce ayakkabı şirketinin hisseleri yüzde 19 gerileyerek, eski tenisçinin payının değerinden 52 milyon dolardan fazla kaybetmesine yol açtı.

Bu çöküş, On'un ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından geldi; net satışlar beklenenin altında gerçekleşti.

Forbes'a göre Federer'in serveti yaklaşık 1,1 milyar dolardan yaklaşık 952 milyon dolara geriledi.

Yalnızca hisse fiyatındaki bu düşüş nedeniyle Federer, şirketteki payının değerinden en az 52 milyon dolar kaybetti.