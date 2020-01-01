Arthur Melo: Ronaldo ile oynama hayalim gerçekleşti

Barcelona'dan Juventus'a transfer olan Arthur Melo, Cristiano Ronaldo ile oynamanın gerçeğe dönen bir hayal olduğunu söyledi.

Miralem Pjanic'e karşılık 'dan 'a giden Arthur Melo, yeni kulübündeki hedeflerinden bahsetti.

Kulüp tarafından basına tanıtılan 24 yaşındaki futbolcu, Juventus'un dünya yıldızı futbolcusu ile aynı takımda oynamanın gerçeğe dönen bir hayal olduğunu belirtti:

"Muhteşem oyuncularla beraber oynama ayrıcalığına sahip oldum. Cristiano Ronaldo ile oynamak ise bir hayalin gerçekleşmesi gibi."

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"Bugün benim için çok önemli bir gün. Aileme, hocalarıma, Fabio Paratici'ye ve beni burada güzel karşılayan herkese teşekkür ediyorum."

"Bu kulübe katılma nedenlerimden biri de Şampiyonlar Ligi'ydi. Burada çok önemli futbolcularla birlikte oynama fırsatım var. Şampiyonlar Ligi bir önceliktir. Takım arkadaşlarımla beraber kupayı ve daha nicelerini kazanmak için elimden geleni yapacağım."

Maurizio Sarri'nin ayrılığının ardından takımın başına getirilen Andre Pirlo hakkında konuşan Arthur, "Hoca ile detaylı olarak konuşmadım. Pirlo benzersiz bir futbolcuydu, diğerlerinden farkıylı. Böyle bir hoca ile çalışacak olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.