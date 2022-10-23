Arteta, Southampton beraberliğinden sonra Arsenal'de cesaret ve tutarlılık eksikliği gördüğünü söyledi

Mikel Arteta, Southampton deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikten sonra Arsenal'de daha fazla cesaret ve tutarlılık görmek istediğini söyledi.

Premier Lig'in 13. haftasında Southampton, sahasında lider Arsenal ile karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonlandı. Ligde ilk beraberliğini alan Arsenal'de golü 11. dakikada Xhaka, Southampton'da ise 65. dakikada Armstrong kaydetti.

MİKEL ARTETA NE SÖYLEDİ?

Arteta, karşılaşmanın ardından kulübün resmi internet sitesine verdiği açıklamada takımın daha fazla cesarete ihtiyacı olduğunu söyledi. Arteta, "Özellikle oyuna başlama şeklimiz ve elimizdeki şanslar açısından iki puan kaybettiğimizi hissediyorum. Geriye dönüp şanslara baktığımızda, zirveye çıkmalıydık. Kendimizi suçlamalıyız. Bence ilk yarıda ve ikinci yarıda oynama şeklimiz çok farklıydı. Daha fazla cesarete, tutarlılığa sahip olmalıyız. Topa sahip olma konusunda daha güvenilir olmalı ve tam kontrol bizdeyken oyuna daha iyi hakim olmalıyız." şeklinde konuştu.

GABRİEL JESUS NE SÖYLEDİ?

Golsüzlük serisi beş maça çıkan Gabriel Jesus ise yaptığı açıklamada Arsenal'inde çalışacak 'çok şeyi' olduğunu söyledi. Jesus, "Oynama şeklimiz yüzünden oyunu kaybetmişiz gibi geliyor. İlk yarıda ikinci yarıdan daha fazla şey yarattık. Leeds'e karşı oynadığımızda olanlara biraz benziyordu. Bunun farkında varmalı, akıllı olmalı, neyi yanlış yaptığımızı görmeli ve sonra gelişmeliyiz."

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