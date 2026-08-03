Arsenal, devam eden yaz transfer döneminde Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.

İngiltere kaynaklı bazı raporlar, iki kulüp arasında ön temasların bulunduğuna işaret ediyor; ancak taraflardan hiçbiri bunu doğrulamış değil.

Bu yaz destanının bir sonraki perdesi, Vinicius'un Madrid'e varmasıyla birlikte birkaç saat içinde açılacak. Brezilyalı forvet birçok kez Real Madrid'de kalma isteğini dile getirmişti, fakat işler değişebilir.

"As" gazetesinin öğrendiğine göre, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta işin başını çekti; Brezilyalı oyuncuyla iletişime geçerek Arsenal büyüklüğündeki bir takım için ne kadar önemli olduğunu ona açıkladı. Ayrıca kulübün, son iki sezonda yaptığı gibi, her kupayı kazanmayı hedeflediğini ve Real Madrid'in liderlerinden birinin varlığıyla Avrupa'nın önde gelen takımları arasına yükselmeyi amaçladığını da gösterdi.

Arteta'nın fikri ve bunun getirecekleri, Arsenal'in 2026-2027 sezonu projesinin büyük ölçüde kendisi üzerine kurulacağını çoktan bilen Vinicius'a ulaştı; bu ise Real Madrid'de belirsiz görünen bir konu.

Şimdi, önümüzdeki saatlerde İspanya'nın başkentine varmasının ardından oyuncunun Real Madrid yönetimine ne sunacağını görmek kalıyor.

Arsenal ile Vinicius arasında bir anlaşma olup olmadığından bağımsız olarak ki bunu oyuncunun menajerleri yalanladı, Mikel Arteta'nın teknik ekibinin ilettiği yaklaşım ve mesaj, Premier Lig şampiyonunun ilgisinin gerçek olduğunu ve bunun sayısız yaz söylentisinden bir diğeri olmadığını gösteriyor.

Belirtmek gerekir ki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldı; bu da genellikle herhangi bir transfer anlaşmasının değerini düşürür. Bununla birlikte, son transfer dönemleri bunun oyuncunun ucuza elden çıkarılacağı anlamına gelmediğini gösterdi. Nitekim Real Madrid, Hazard'ı bu koşullar altında 100 milyon euro karşılığında transfer etmişti ve mevcut transfer döneminde kulüp, sözleşmesinde yine bir yıl kalan Rodri'yi büyük bir bedel karşılığında kadrosuna katmayı değerlendiriyor.