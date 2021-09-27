“Arteta, Arsenal’in yeni Wenger’i olabilir”

Arsenal’in Tottenham karşısında aldığı derbi galibiyeti, takımın eski yıldızını bir hayli umutlandırmış gibi görünüyor.

Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig’in ilk üç haftasını da mağlubiyetle kapatan Arsenal, Norwich ve Burnley galibiyetlerinin ardından Kuzey Londra derbisinde Tottenham’ı 3-1’le devirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham’ın düşüşü devam ederken Arsenal de kötü gidişatı bir nebze olsa da dindirmiş oldu. Bir dönem Manchester City ve Başakşehir’de de forma giyen Gael Clichy, derbi galibiyetinin ardından Mikel Arteta’yı övdü.

Clichy, kulübün yeni Wenger’i olarak Arteta’yı işaret etti.

Neler söylendi?

BBC Radio’ya konuşan Clichy, Arteta’nın Wenger’in yerini doldurabileceğini ifade etti. Arsenal’le üç Premier Lig zaferi yaşayan Fransız teknik direktör, toplamda 17 kupa sevinci yaşamıştı:

“Arteta çok bilgili biri ve Manchester City’de de Pep’ten birçok şey öğrenme fırsatına erişti.”

“Uzun vadede Arteta’nın gerçekten yeni Wenger olabileceğini düşünüyorum. Oldukça genç ve zaman verilirse, bence kendisi hakkında şüphesi olan insanları haksız çıkarma potansiyeline sahip.”

Arteta’nın sözleri

Derbiden sonra Arsenal 10. sıraya yükselirken Tottenham ise 11. sıraya geriledi. Maçtan sonra Arteta, taraftarların desteğine vurgu yaptı:

“Taraftarlarımız, onların desteğine ihtiyacımız olduğu anlarda gerçekten inanılmazlardı. Bugün gördüğümüz atmosferden daha iyisi olamazdı. benim için yaşadığım en unutulmaz anlardan biriydi, özellikle bu stadyumda.”

“Büyük bir karşılaşmaydı ve bu şekilde kazanmamız, taraftarla kurduğumuz bağ bunu iyice özel bir yere koydu. Taraftarlarımızı gururlandırmak ve eğlendirmek istiyoruz.”

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