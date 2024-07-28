Ukrayna futbolunun son dönemdeki en önemli golcüsü Artem Dovbyk, Atletico Madrid'in teklifini reddederek Roma'ya transfer olmaya çok yaklaştı.

Serie A'da yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Roma, Artem Dovbyk'i Girona'dan transfer etmek için önemli bir aşama kaydetti. Ukrayna Milli Takımı'nın golcüsü, Atletico Madrid'den gelen yeni teklifi reddettikten sonra Roma'ya bir hayli yaklaştı. Girona'da geçtiğimiz sezon La Liga'da 36 maçta 24 gol ve sekiz asist yapan 27 yaşındaki forvet, Roma'ya katılmayı tercih etti.

Dovbyk, Roma ile yıllık net 3 milyon euro artı bonuslar karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul etti. Roma, oyuncunun 40 milyon euro serbest kalma bedeline yakın bir teklif olan 32 milyon euro artı 5 milyon euro bonus önerdi.

Dovbyk, Roma'ya transfer olmaya çok yakın

Corriere dello Sport'un bugünkü sayfasında, Roma'nın Dovbyk'in transferinde son aşamaya geldiği ve oyuncunun Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin Cuma günü yaptığı teklifi reddettiği belirtildi. Dovbyk, sadece Roma'ya katılmak istediğini ifade etti.

27 yaşındaki forvet, Cumartesi günü Espanyol ile oynanan hazırlık maçında kullanılmadı ve menajeri, Roma yöneticileri Lina Souloukou ve Florent Ghisolfi'yi sosyal medyada takip etmeye başladı. Bu, transferin yakın olduğuna dair küçük ipuçları olarak değerlendirildi. Dovbyk'in önümüzdeki hafta içinde Roma'ya giderek transferi tamamlaması bekleniyor.