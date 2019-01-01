Arsenal'den rekor transfer: Nicolas Pepe

Lille'den 80 milyon euro karşılığında transfer edilen Fildişi sahilli futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

ekiplerinden 'de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, 80 milyon euro karşılığında ile anlaşma sağladı.

Son günlerde Pepe transferini tamamlamak için oyuncunun ve kulübün temsilcileriyle görüşmelerini sürdüren Arsenal yöneticileri, gibi birçok büyük kulübün transfer listesinde olan oyuncuyu renklerine bağlamayı başardı.

Nicolas Pepe, Arsenal tarihinin rekor transferi olmasının yanı sıra futbol tarihinin de en pahalı Afrikalı futbolcusu oldu.

Pepe, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 23 gol atıp 12 de asist yapmayı başardı. Takımının ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında büyük bir rol oynadı.