Arsenal ‘Yeni Haaland’ olarak nitelendirilen Benjamin Sesko’yu transfer edebilmek için Leipzig’e 75 milyon euro ödeyebilir

Şampiyonluk yolunda kritik eşiklerden geçen Arsenal, Leipzig’in Sloven golcüsünü yakından takip ediyor.

Avrupa futbolunda kış transfer döneminin açılmasına sadece birkaç gün kalırken, transfer piyasası hareketlendi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Premier Lig’de şampiyonluk isteyen Arsenal ve orta sıralara demir atan Chelsea’nin Leipzig’de etkileyici bir performans sergileyen Sloven golcü Benjamin Sesko’yu transfer etmek için harekete geçtiğini öne sürdü.

Güçlü fiziği ve gol atma konusundaki yeteneğiyle Erling Haaland ile karşılaştırılan Sesko da tıpkı Haaland gibi ismini Red Bull Salzburg formasıyla duyurmuş ve sonrasında tıpkı selefi gibi yoluna Bundesliga’da devam etmişti. Yaz transfer döneminde 24 milyon euro karşılığında Leipzig’in yolunu tutan Sesko, bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta yedi gol attı.

75 milyon euro isteniyor

Özellikle milli takım formasıyla gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çeken Sesko’nun değeri hızla yükselirken, Leipzig’in 20 yaşındaki golcü için 75 milyon euro talep edeceği ifade edildi. Romano’nun aktardığı bilgiye göre Leipzig’in Sesko’yu kış transfer döneminde bırakması oldukça zor görünürken, daha önce verdiği demeçte Premier Lig’de oynamanın kendisi için güzel olabileceğini söylemişti.

Haaland ile karşılaştırılmalarını da değerlendiren Sesko, “Kendimi kimseyle kıyaslamayı sevmiyorum. Kendim olmayı seviyorum! Premier Lig’de olmak güzel olurdu ama orada neler olacağını söylemek zor. Harika da olabilirim, kötü bir dönem de geçirebilirim. Şimdi şu ana odaklanalım ve daha sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz” demişti.