Arsenal yeni golcüsünü Belçika'da buldu

İngiliz ekip, sözleşmesinin bitimine 12 ay kalan Aubameyang'ın yerine alternatif isimleri düşünmeye başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , sezon sonunda iki hücum silahından birini kaybedebilir.

Arsenal, takımın en golcü oyuncusu Pierre Emerick Aubameyang ile Alexandre Lacazette'in takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek kadrosuna katacağı yeni isimler için çalışmalara başladı.

Goal İngiltere'nin Arsenal muhabiri Charles Watts'un edindiği bilgilere göre Arsenal, ekiplerinden Gent'in 20 yaşındaki forveti Jonathan David'i transfer listesinin en üstüne yazdı.

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İngiliz ekibin gözlemcileri bu sezon 39 maçta 23 gol atıp 7 asist yapan David'den etkilendiklerini raporlarında belirtti.

, ve 'nin de ilgilendiği Kanadalı oyuncunun Gent ile olan sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmasa da, transferin 20 milyon euro karşılığında sonuçlanabileceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.